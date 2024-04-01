Если у РФ будет меньше 650 тыс войска, она не преуспеет в Харькове — Коваленко
Вопрос, сколько нужно будет на Харьков сконцентрировать ресурса, чтобы его окружить и начать городские бои. По моим подсчетам, это примерно 500 тысяч основного состава, 150 тысяч резерва. Это к началу городских боев… Меньшее количество войск, которое будет размещаться, не будет иметь успеха в вопросе захвата Харькова.
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 11:31;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вопрос, сколько нужно будет на Харьков сконцентрировать ресурса, чтобы его окружить и начать городские бои. По моим подсчетам, это примерно…".