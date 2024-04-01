Якщо РФ матиме менше 650 тис. військ, не досягне успіху в Харкові – Коваленко
Питання, скільки треба буде на Харків сконцентрувати ресурсу, щоб його оточити та розпочати міські бої. По моїм підрахункам, це приблизно 500 тисяч основного складу, 150 тисяч резерву. Це до початку міських боїв… Інша кількість військ, яка буде розміщуватись, не буде мати успіху в захопленні Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 11:31;
Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Питання, скільки треба буде на Харків сконцентрувати ресурсу, щоб його оточити та розпочати міські бої. По моїм підрахункам, це приблизно…".