Якщо РФ матиме менше 650 тис. військ, не досягне успіху в Харкові – Коваленко

Питання, скільки треба буде на Харків сконцентрувати ресурсу, щоб його оточити та розпочати міські бої. По моїм підрахункам, це приблизно 500 тисяч основного складу, 150 тисяч резерву. Це до початку міських боїв… Інша кількість військ, яка буде розміщуватись, не буде мати успіху в захопленні Харкова.