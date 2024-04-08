Делаем все, чтобы дать Харькову больше защиты — Зеленский

Харьков ежедневно и каждую ночь подвергается подлым российским ударам. Делаем все, чтобы дать городу больше защиты. Партнеры могут помочь с ПВО, могут помочь с давлением на Россию. И я благодарю всех, кто уже помогает. Спасибо каждому и каждой, кто в Харькове бережет жизнь и делает все зависимое от него лично, чтобы город пережил это сложное время.