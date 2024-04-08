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Делаем все, чтобы дать Харькову больше защиты — Зеленский

Мир 11:42   08.04.2024
Владимир Зеленский
президент Украины
Делаем все, чтобы дать Харькову больше защиты — Зеленский

Харьков ежедневно и каждую ночь подвергается подлым российским ударам. Делаем все, чтобы дать городу больше защиты. Партнеры могут помочь с ПВО, могут помочь с давлением на Россию. И я благодарю всех, кто уже помогает. Спасибо каждому и каждой, кто в Харькове бережет жизнь и делает все зависимое от него лично, чтобы город пережил это сложное время.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 11:42;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков ежедневно и каждую ночь подвергается подлым российским ударам. Делаем все, чтобы дать городу больше защиты. Партнеры могут помочь с…".