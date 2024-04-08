Робимо все, щоб дати Харкову більше захисту – Зеленський
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Харків щодня й щоночі зазнає підлих російських ударів. Робимо все, щоб дати місту більше захисту. Партнери можуть допомогти з ППО, можуть допомогти з тиском на Росію. І я дякую всім, хто вже допомагає. Дякую кожному й кожній, хто в Харкові береже життя та робить усе залежне від нього особисто, щоб місто пережило цей складний час.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 11:42;
Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків щодня й щоночі зазнає підлих російських ударів. Робимо все, щоб дати місту більше захисту. Партнери можуть допомогти з ППО,…".