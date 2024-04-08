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Робимо все, щоб дати Харкову більше захисту – Зеленський

Події 11:42   08.04.2024
Володимир Зеленський
президент України
Робимо все, щоб дати Харкову більше захисту – Зеленський Фото: скріншот

Харків щодня й щоночі зазнає підлих російських ударів. Робимо все, щоб дати місту більше захисту. Партнери можуть допомогти з ППО, можуть допомогти з тиском на Росію. І я дякую всім, хто вже допомагає. Дякую кожному й кожній, хто в Харкові береже життя та робить усе залежне від нього особисто, щоб місто пережило цей складний час.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 11:42;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків щодня й щоночі зазнає підлих російських ударів. Робимо все, щоб дати місту більше захисту. Партнери можуть допомогти з ППО,…".