Террор Харькова является открытым геноцидом — Ермак

Терроризм россии не скрыт. Террор Харькова является открытым геноцидом, как и Херсона, Запорожья, Одессы и многих других городов и населенных пунктов. Цель россии – сделать все, чтобы украинцы покинули города и страну. Защита от этого – оружие, санкции, международная поддержка. Иначе враг найдет силы на геноцид против другого народа или народов.