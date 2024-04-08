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Террор Харькова является открытым геноцидом — Ермак

Мир 11:55   08.04.2024
Андрей Ермак
руководитель Офиса президента Украины
Террор Харькова является открытым геноцидом — Ермак Фото: ОП

Терроризм россии не скрыт. Террор Харькова является открытым геноцидом, как и Херсона, Запорожья, Одессы и многих других городов и населенных пунктов. Цель россии – сделать все, чтобы украинцы покинули города и страну. Защита от этого – оружие, санкции, международная поддержка. Иначе враг найдет силы на геноцид против другого народа или народов.

Автор: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 11:55;

  • Корреспондент Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Терроризм россии не скрыт. Террор Харькова является открытым геноцидом, как и Херсона, Запорожья, Одессы и многих других городов и населенных…".