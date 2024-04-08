Террор Харькова является открытым геноцидом — Ермак
Фото: ОП
Терроризм россии не скрыт. Террор Харькова является открытым геноцидом, как и Херсона, Запорожья, Одессы и многих других городов и населенных пунктов. Цель россии – сделать все, чтобы украинцы покинули города и страну. Защита от этого – оружие, санкции, международная поддержка. Иначе враг найдет силы на геноцид против другого народа или народов.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: ермак, обстрелы, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Террор Харькова является открытым геноцидом — Ермак»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 11:55;
Корреспондент Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Терроризм россии не скрыт. Террор Харькова является открытым геноцидом, как и Херсона, Запорожья, Одессы и многих других городов и населенных…".