Терор Харкова є відкритим геноцидом – Єрмак
Тероризм росії не є прихованим. Терор Харкова є відкритим геноцидом, так само як і Херсона, Запоріжжя, Одеси та багатьох інших міст та населених пунктів. Мета росії – зробити все, щоб українці покинули міста і країну. Захист від цього – зброя, санкції, міжнародна підтримка. Інакше ворог знайде сили на геноцид проти іншого народу чи народів.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 11:55;
Кореспондент Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тероризм росії не є прихованим. Терор Харкова є відкритим геноцидом, так само як і Херсона, Запоріжжя, Одеси та багатьох інших…".