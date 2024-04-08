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Терор Харкова є відкритим геноцидом – Єрмак

Події 11:55   08.04.2024
Андрій Єрмак
керівник Офісу президента України
Терор Харкова є відкритим геноцидом – Єрмак

Тероризм росії не є прихованим. Терор Харкова є відкритим геноцидом, так само як і Херсона, Запоріжжя, Одеси та багатьох інших міст та населених пунктів. Мета росії – зробити все, щоб українці покинули міста і країну. Захист від цього – зброя, санкції, міжнародна підтримка. Інакше ворог знайде сили на геноцид проти іншого народу чи народів.

Автор: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 11:55;

  • Кореспондент Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тероризм росії не є прихованим. Терор Харкова є відкритим геноцидом, так само як і Херсона, Запоріжжя, Одеси та багатьох інших…".