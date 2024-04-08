Терор Харкова є відкритим геноцидом – Єрмак

Тероризм росії не є прихованим. Терор Харкова є відкритим геноцидом, так само як і Херсона, Запоріжжя, Одеси та багатьох інших міст та населених пунктів. Мета росії – зробити все, щоб українці покинули міста і країну. Захист від цього – зброя, санкції, міжнародна підтримка. Інакше ворог знайде сили на геноцид проти іншого народу чи народів.