Удары по Харькову — это не «месть» — Коваленко

Удары по украинскому приграничью – это не «месть» и не подготовка к «наступлению»… Если верить распространяющимся нарративам о «мести» и связывать эти удары с успехами СОУ на территории России, то возникает вопрос: а когда именно Северная Салтовка превратилась в зону отчуждения? И удары по энергетической инфраструктуре Харькова не совпали ли с ударами и по энергетике прочей части Украины? Просто, увы, этот город-миллионник более доступный для средств поражения врага.