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Удары по Харькову — это не «месть» — Коваленко

Происшествия 11:11   09.04.2024
Александр Коваленко
аналитик группы "Информационное сопротивление"
Удары по Харькову — это не «месть» — Коваленко

Удары по украинскому приграничью – это не «месть» и не подготовка к «наступлению»… Если верить распространяющимся нарративам о «мести» и связывать эти удары с успехами СОУ на территории России, то возникает вопрос: а когда именно Северная Салтовка превратилась в зону отчуждения? И удары по энергетической инфраструктуре Харькова не совпали ли с ударами и по энергетике прочей части Украины? Просто, увы, этот город-миллионник более доступный для средств поражения врага.

Автор: Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление"
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 11:11;

  • Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удары по украинскому приграничью – это не «месть» и не подготовка к «наступлению»… Если верить распространяющимся нарративам о «мести» и…".