Удары по Харькову — это не «месть» — Коваленко
Удары по украинскому приграничью – это не «месть» и не подготовка к «наступлению»… Если верить распространяющимся нарративам о «мести» и связывать эти удары с успехами СОУ на территории России, то возникает вопрос: а когда именно Северная Салтовка превратилась в зону отчуждения? И удары по энергетической инфраструктуре Харькова не совпали ли с ударами и по энергетике прочей части Украины? Просто, увы, этот город-миллионник более доступный для средств поражения врага.
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- Категории: Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: коваленко, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 11:11;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удары по украинскому приграничью – это не «месть» и не подготовка к «наступлению»… Если верить распространяющимся нарративам о «мести» и…".