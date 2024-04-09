Удари по Харкову – це не “помста” – Коваленко
Удари по українському прикордонню – це не “помста” і не підготовка до “наступу”… Якщо вірити наративам, що поширюються, про “помсту” і пов’язувати ці удари з успіхами СОУ на території Росії, то виникає запитання: а коли саме Північна Салтівка перетворилася на зону відчуження? І удари по енергетичній інфраструктурі Харкова чи не збіглися з ударами по енергетиці іншої частини України? Просто, на жаль, це місто-мільйонник доступніше для засобів ураження ворога
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 11:11;
Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удари по українському прикордонню – це не “помста” і не підготовка до “наступу”… Якщо вірити наративам, що поширюються, про “помсту”…".