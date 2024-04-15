«Ни один израильтянин не переплыл Иордан, чтобы бежать» — Береза

Надоело нытье в ваших фейсбуках. «Ага, им и истребители F-35, и Эйзенхауэр, и сбивают все ракеты и шахеды… А нам? А мы что?» Ни один израильтянин не переплыл Иордан, чтобы бежать из страны… В Кнессете и правительстве Израиля почти все депутаты и министры бывшие военные. И ни один из них не отдыхает в Монако в период войны… Кому в первую очередь союзники будут помогать всеми средствами и мощностями???