«Ни один израильтянин не переплыл Иордан, чтобы бежать» — Береза
Надоело нытье в ваших фейсбуках. «Ага, им и истребители F-35, и Эйзенхауэр, и сбивают все ракеты и шахеды… А нам? А мы что?» Ни один израильтянин не переплыл Иордан, чтобы бежать из страны… В Кнессете и правительстве Израиля почти все депутаты и министры бывшие военные. И ни один из них не отдыхает в Монако в период войны… Кому в первую очередь союзники будут помогать всеми средствами и мощностями???
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: береза, война, допомога, Израиль, Иран, помощь, Украина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Ни один израильтянин не переплыл Иордан, чтобы бежать» — Береза»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 11:28;
Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Надоело нытье в ваших фейсбуках. «Ага, им и истребители F-35, и Эйзенхауэр, и сбивают все ракеты и шахеды… А нам?…".