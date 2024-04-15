“Жоден ізраїльтянин не переплив Йордан, щоб утекти з країни” – Береза
Набридло ниття в ваших фейсбуках. “Ага, їм і винищувачі F-35, і Ейзенхауер, і збивають всі ракети та шахеди… А нам? А ми шо?” Жоден ізраїльтянин не переплив Йордан, аби втекти з країни… У Кнесеті та уряді Ізраїлю майже всі депутати та міністри колишні військові. І жоден з них не відпочиває в Монако у період війни… То кому в першу чергу союзники будуть допомагати всіма засобами та потужностями???
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: береза, війна, допомога, Израиль, Иран, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 11:28;
Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Набридло ниття в ваших фейсбуках. “Ага, їм і винищувачі F-35, і Ейзенхауер, і збивають всі ракети та шахеди… А нам?…".