«Так и без Америки можно остаться» — Касьянов о боязни Байдена
Фото: facebook Юрия Касьянова
Байден опасается ядерных угроз Путина, поэтому Америка недостаточно помогает Украине. Об этом пишет «The Wall Street Journal».
Это как в кино, когда бандит, захватив заложников или угрожая взорвать бомбу в небоскребе, требует 100 млн долларов, вертолет и наркотики. Если дать ему все это – он убежит, а потом возьмется за старое. Так и с россией — бояться, что кремлевские сумасшедшие шандарахнут атомной бомбой, значит сегодня отдать Украину, завтра Прибалтику, послезавтра Польшу… Так и без Америки можно остаться.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: байден, война, допомога, касьянов, помощь, Путин;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 11:17;
Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Байден опасается ядерных угроз Путина, поэтому Америка недостаточно помогает Украине. Об этом пишет «The Wall Street Journal». Это как в…".