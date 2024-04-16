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«Так и без Америки можно остаться» — Касьянов о боязни Байдена

Мир 11:17   16.04.2024
Юрий Касьянов
военнослужащий ВСУ
«Так и без Америки можно остаться» — Касьянов о боязни Байдена Фото: facebook Юрия Касьянова

Байден опасается ядерных угроз Путина, поэтому Америка недостаточно помогает Украине. Об этом пишет «The Wall Street Journal».
Это как в кино, когда бандит, захватив заложников или угрожая взорвать бомбу в небоскребе, требует 100 млн долларов, вертолет и наркотики. Если дать ему все это – он убежит, а потом возьмется за старое. Так и с россией — бояться, что кремлевские сумасшедшие шандарахнут атомной бомбой, значит сегодня отдать Украину, завтра Прибалтику, послезавтра Польшу… Так и без Америки можно остаться.

Автор: Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 11:17;

  • Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Байден опасается ядерных угроз Путина, поэтому Америка недостаточно помогает Украине. Об этом пишет «The Wall Street Journal». Это как в…".