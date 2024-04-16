«Так и без Америки можно остаться» — Касьянов о боязни Байдена

Байден опасается ядерных угроз Путина, поэтому Америка недостаточно помогает Украине. Об этом пишет «The Wall Street Journal».

Это как в кино, когда бандит, захватив заложников или угрожая взорвать бомбу в небоскребе, требует 100 млн долларов, вертолет и наркотики. Если дать ему все это – он убежит, а потом возьмется за старое. Так и с россией — бояться, что кремлевские сумасшедшие шандарахнут атомной бомбой, значит сегодня отдать Украину, завтра Прибалтику, послезавтра Польшу… Так и без Америки можно остаться.