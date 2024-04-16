“Так і без Америки можна залишитися” – Касьянов про побоювання Байдена
Байден боїться ядерних погроз Путіна, тому Америка недостатньо допомагає Україні. Про це пише “The Wall Street Journal”. Це як у кіно, коли бандит, захопивши заручників або погрожуючи підірвати бомбу в хмарочосі, вимагає 100 млн доларів, гелікоптер і наркотики. Якщо дати йому все це – він втече, а потім візьметься за старе. Так і з росією – бояться, що кремлівські божевільні шандарахнуть атомною бомбою, означає сьогодні віддати Україну, завтра Прибалтику, післязавтра Польщу… Так і без Америки можна залишитися.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: байден, війна, допомога, касьянов, путін;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 11:17;
Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Байден боїться ядерних погроз Путіна, тому Америка недостатньо допомагає Україні. Про це пише “The Wall Street Journal”. Це як у…".