Рупоры Кремля пытаются вызвать панику из-за наступления на Харьков — ISW

Рупоры Кремля воспользовались опасениями по поводу будущей российской наступательной операции против Харькова, чтобы провести, вероятно, скоординированную информационную операцию, чтобы вызвать чрезмерную панику среди украинцев. ISW оценивает, что вероятность успешного наземного наступления России на Харьков очень мала, если Украина быстро получит военную помощь США.