Рупоры Кремля пытаются вызвать панику из-за наступления на Харьков — ISW
Рупоры Кремля воспользовались опасениями по поводу будущей российской наступательной операции против Харькова, чтобы провести, вероятно, скоординированную информационную операцию, чтобы вызвать чрезмерную панику среди украинцев. ISW оценивает, что вероятность успешного наземного наступления России на Харьков очень мала, если Украина быстро получит военную помощь США.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: isw, наступ, наступление, паника, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Рупоры Кремля пытаются вызвать панику из-за наступления на Харьков — ISW»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 11:15;
Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рупоры Кремля воспользовались опасениями по поводу будущей российской наступательной операции против Харькова, чтобы провести, вероятно, скоординированную информационную операцию, чтобы вызвать…".