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Рупоры Кремля пытаются вызвать панику из-за наступления на Харьков — ISW

Мир 11:15   23.04.2024
ISW
Институт изучения войны
Рупоры Кремля пытаются вызвать панику из-за наступления на Харьков — ISW

Рупоры Кремля воспользовались опасениями по поводу будущей российской наступательной операции против Харькова, чтобы провести, вероятно, скоординированную информационную операцию, чтобы вызвать чрезмерную панику среди украинцев. ISW оценивает, что вероятность успешного наземного наступления России на Харьков очень мала, если Украина быстро получит военную помощь США.

Автор: ISW, Институт изучения войны
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 11:15;

  • Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рупоры Кремля воспользовались опасениями по поводу будущей российской наступательной операции против Харькова, чтобы провести, вероятно, скоординированную информационную операцию, чтобы вызвать…".