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Рупори Кремля намагаються викликати паніку через наступ на Харків – ISW

Події 11:15   23.04.2024
ISW
Інститут вивчення війни
Рупори Кремля намагаються викликати паніку через наступ на Харків – ISW

Рупори Кремля скористалися побоюваннями з приводу майбутньої російської наступальної операції проти Харкова, щоб провести, ймовірно, скоординовану інформаційну операцію, щоб викликати надмірну паніку серед українців. ISW оцінює, що ймовірність успішного наземного наступу Росії на Харків дуже мала, якщо Україна швидко отримає військову допомогу США

Автор: ISW, Інститут вивчення війни
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 11:15;

  • Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рупори Кремля скористалися побоюваннями з приводу майбутньої російської наступальної операції проти Харкова, щоб провести, ймовірно, скоординовану інформаційну операцію, щоб викликати…".