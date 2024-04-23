Рупори Кремля намагаються викликати паніку через наступ на Харків – ISW
Рупори Кремля скористалися побоюваннями з приводу майбутньої російської наступальної операції проти Харкова, щоб провести, ймовірно, скоординовану інформаційну операцію, щоб викликати надмірну паніку серед українців. ISW оцінює, що ймовірність успішного наземного наступу Росії на Харків дуже мала, якщо Україна швидко отримає військову допомогу США
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Харків; Теги: isw, наступ, паника, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 11:15;
Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рупори Кремля скористалися побоюваннями з приводу майбутньої російської наступальної операції проти Харкова, щоб провести, ймовірно, скоординовану інформаційну операцію, щоб викликати…".