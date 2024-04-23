Рупори Кремля намагаються викликати паніку через наступ на Харків – ISW

Рупори Кремля скористалися побоюваннями з приводу майбутньої російської наступальної операції проти Харкова, щоб провести, ймовірно, скоординовану інформаційну операцію, щоб викликати надмірну паніку серед українців. ISW оцінює, що ймовірність успішного наземного наступу Росії на Харків дуже мала, якщо Україна швидко отримає військову допомогу США