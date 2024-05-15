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Путину не нужны сейчас переговоры, он надеется на Трампа — Гончаренко

Мир 11:51   15.05.2024
Алексей Гончаренко
народный депутат Украины
Путину не нужны сейчас переговоры, он надеется на Трампа — Гончаренко

Для путина переговоры прям сейчас не нужны. Он надеется на Трампа. А все эти слова, что он начал говорить о линии разграничения, это он сказал китайскому информационному агентству. Здесь месседж чисто для Китая… Потому не обращаем внимания. Но с такими ситуациями, как с Харьковщиной, у нас могут быть большие проблемы, чтобы выстоять в этом году.

Автор: Алексей Гончаренко, народный депутат Украины
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 11:51;

  • Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для путина переговоры прям сейчас не нужны. Он надеется на Трампа. А все эти слова, что он начал говорить о…".