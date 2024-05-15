Путину не нужны сейчас переговоры, он надеется на Трампа — Гончаренко

Для путина переговоры прям сейчас не нужны. Он надеется на Трампа. А все эти слова, что он начал говорить о линии разграничения, это он сказал китайскому информационному агентству. Здесь месседж чисто для Китая… Потому не обращаем внимания. Но с такими ситуациями, как с Харьковщиной, у нас могут быть большие проблемы, чтобы выстоять в этом году.