Путину не нужны сейчас переговоры, он надеется на Трампа — Гончаренко
Для путина переговоры прям сейчас не нужны. Он надеется на Трампа. А все эти слова, что он начал говорить о линии разграничения, это он сказал китайскому информационному агентству. Здесь месседж чисто для Китая… Потому не обращаем внимания. Но с такими ситуациями, как с Харьковщиной, у нас могут быть большие проблемы, чтобы выстоять в этом году.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: Гончаренко., переговоры, Путин, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 11:51;
Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для путина переговоры прям сейчас не нужны. Он надеется на Трампа. А все эти слова, что он начал говорить о…".