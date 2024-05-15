Путіну не потрібні зараз перемовини, він сподівається на Трампа – Гончаренко
Для путіна перемовини прям зараз не потрібні. Він сподівається на Трампа. А всі ці слова, що він почав говорити про лінію розмежування, то це він сказав китайській інформаційній агенції. Тут меседж чисто для Китаю… Тому не звертаємо уваги. Але з такими ситуаціями, як з Харківщиною у нас можуть бути великі проблеми, щоб вистояти в цьому році.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна, Харків; Теги: Гончаренко., переговоры, путін, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 11:51;
Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для путіна перемовини прям зараз не потрібні. Він сподівається на Трампа. А всі ці слова, що він почав говорити про…".