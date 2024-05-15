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Путіну не потрібні зараз перемовини, він сподівається на Трампа – Гончаренко

Події 11:51   15.05.2024
Олексій Гончаренко
народний депутат України
Путіну не потрібні зараз перемовини, він сподівається на Трампа – Гончаренко

Для путіна перемовини прям зараз не потрібні. Він сподівається на Трампа. А всі ці слова, що він почав говорити про лінію розмежування, то це він сказав китайській інформаційній агенції. Тут меседж чисто для Китаю… Тому не звертаємо уваги. Але з такими ситуаціями, як з Харківщиною у нас можуть бути великі проблеми, щоб вистояти в цьому році.

Автор: Олексій Гончаренко, народний депутат України
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 11:51;

  • Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для путіна перемовини прям зараз не потрібні. Він сподівається на Трампа. А всі ці слова, що він почав говорити про…".