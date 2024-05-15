Зачем Путину «показуха на Харьковщине» — мнение Александра Коваленко
Наступление, которое началось с октября 2023 и очень высокими потерями принесло весьма спорные результаты, сейчас продолжается показухой в Харьковской области. Таким образом путин пытается нарочито показать, что его армия может наступать по всем фронтами и это Украина должна быть заинтересована в мирных переговорах… Путину срочно нужна пауза и информационная перезагрузка.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: коваленко, наступ, наступление, переговоры, Путин;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 11:42;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наступление, которое началось с октября 2023 и очень высокими потерями принесло весьма спорные результаты, сейчас продолжается показухой в Харьковской области.…".