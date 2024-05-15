Зачем Путину «показуха на Харьковщине» — мнение Александра Коваленко

Наступление, которое началось с октября 2023 и очень высокими потерями принесло весьма спорные результаты, сейчас продолжается показухой в Харьковской области. Таким образом путин пытается нарочито показать, что его армия может наступать по всем фронтами и это Украина должна быть заинтересована в мирных переговорах… Путину срочно нужна пауза и информационная перезагрузка.