Навіщо Путіну “показуха на Харківщині” – думка Олександра Коваленка
Наступ, який почався з жовтня 2023 року і дуже високими втратами приніс дуже спірні результати, зараз продовжується показухою в Харківській області. Таким чином путін намагається навмисне показати, що його армія може наступати по всіх фронтах і це Україна має бути зацікавлена у мирних переговорах… Путіну терміново потрібна пауза та інформаційне перезавантаження.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна, Харків; Теги: коваленко, наступ, переговоры, путін;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 11:42;
Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступ, який почався з жовтня 2023 року і дуже високими втратами приніс дуже спірні результати, зараз продовжується показухою в Харківській…".