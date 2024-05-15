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Навіщо Путіну “показуха на Харківщині” – думка Олександра Коваленка

Події 11:42   15.05.2024
Олександр Коваленко
аналітик групи "Інформаційний спротив"
Навіщо Путіну “показуха на Харківщині” – думка Олександра Коваленка

Наступ, який почався з жовтня 2023 року і дуже високими втратами приніс дуже спірні результати, зараз продовжується показухою в Харківській області. Таким чином путін намагається навмисне показати, що його армія може наступати по всіх фронтах і це Україна має бути зацікавлена ​​у мирних переговорах… Путіну терміново потрібна пауза та інформаційне перезавантаження.

Автор: Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив"
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 11:42;

  • Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступ, який почався з жовтня 2023 року і дуже високими втратами приніс дуже спірні результати, зараз продовжується показухою в Харківській…".