Навіщо Путіну “показуха на Харківщині” – думка Олександра Коваленка

Наступ, який почався з жовтня 2023 року і дуже високими втратами приніс дуже спірні результати, зараз продовжується показухою в Харківській області. Таким чином путін намагається навмисне показати, що його армія може наступати по всіх фронтах і це Україна має бути зацікавлена ​​у мирних переговорах… Путіну терміново потрібна пауза та інформаційне перезавантаження.