«Я бы давал госизмену» — Немичев о фортификациях на Харьковщине
Фото: telegram Константина Немичева
Фортификации. Первая линия обороны была, но не того качества, которого должна была быть. Проблема в том, что ее начали строить за два-три месяца до этого наступления, когда активные граждане начали задавать вопросы по этому поводу. Напомню, что область была освобождена 1,5 года назад. Руководителей, которые подписывали акт приема фортификаций — сняли. Вопрос — накажут, или как всегда? Я бы давал, как минимум, государственную измену!
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- Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: госизмена, Немичев, фортификации;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 11:40;
Корреспондент Константин Немичев, основатель спецподразделения ГУР МО "Kraken" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фортификации. Первая линия обороны была, но не того качества, которого должна была быть. Проблема в том, что ее начали строить…".