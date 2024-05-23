«Я бы давал госизмену» — Немичев о фортификациях на Харьковщине

Фортификации. Первая линия обороны была, но не того качества, которого должна была быть. Проблема в том, что ее начали строить за два-три месяца до этого наступления, когда активные граждане начали задавать вопросы по этому поводу. Напомню, что область была освобождена 1,5 года назад. Руководителей, которые подписывали акт приема фортификаций — сняли. Вопрос — накажут, или как всегда? Я бы давал, как минимум, государственную измену!