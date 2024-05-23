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«Я бы давал госизмену» — Немичев о фортификациях на Харьковщине

Политика 11:40   23.05.2024
Константин Немичев
основатель спецподразделения ГУР МО "Kraken"
«Я бы давал госизмену» — Немичев о фортификациях на Харьковщине Фото: telegram Константина Немичева

Фортификации. Первая линия обороны была, но не того качества, которого должна была быть. Проблема в том, что ее начали строить за два-три месяца до этого наступления, когда активные граждане начали задавать вопросы по этому поводу. Напомню, что область была освобождена 1,5 года назад. Руководителей, которые подписывали акт приема фортификаций — сняли. Вопрос — накажут, или как всегда? Я бы давал, как минимум, государственную измену!

Автор: Константин Немичев, основатель спецподразделения ГУР МО "Kraken"
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 11:40;

  • Корреспондент Константин Немичев, основатель спецподразделения ГУР МО "Kraken" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фортификации. Первая линия обороны была, но не того качества, которого должна была быть. Проблема в том, что ее начали строить…".