“Я б давав держзраду” – Немічев про фортифікації на Харківщині

Фортифікації. Перша лінія оборони була, але не тієї якості, якої мала бути. Проблема в тому, що її почали будувати за два-три місяці до цього наступу, коли активні громадяни почали ставити питання з цього приводу. Нагадаю, що область була звільнена 1,5 року тому. Керівників, які підписували акт приймання фортифікацій – зняли. Питання – покарають, чи як завжди? Я б давав, як мінімум, державну зраду!