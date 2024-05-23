“Я б давав держзраду” – Немічев про фортифікації на Харківщині
Фото: телеграм Костянтина Немічева
Фортифікації. Перша лінія оборони була, але не тієї якості, якої мала бути. Проблема в тому, що її почали будувати за два-три місяці до цього наступу, коли активні громадяни почали ставити питання з цього приводу. Нагадаю, що область була звільнена 1,5 року тому. Керівників, які підписували акт приймання фортифікацій – зняли. Питання – покарають, чи як завжди? Я б давав, як мінімум, державну зраду!
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- Категорії: Події, Політика, Сказано, Харків; Теги: державна зрада, Немичев, фортификации;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 11:40;
Кореспондент Костянтин Немічев, засновник спецпідрозділу ГУР МО "Kraken" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фортифікації. Перша лінія оборони була, але не тієї якості, якої мала бути. Проблема в тому, що її почали будувати за…".