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“Я б давав держзраду” – Немічев про фортифікації на Харківщині

Події 11:40   23.05.2024
Костянтин Немічев
засновник спецпідрозділу ГУР МО "Kraken"
“Я б давав держзраду” – Немічев про фортифікації на Харківщині Фото: телеграм Костянтина Немічева

Фортифікації. Перша лінія оборони була, але не тієї якості, якої мала бути. Проблема в тому, що її почали будувати за два-три місяці до цього наступу, коли активні громадяни почали ставити питання з цього приводу. Нагадаю, що область була звільнена 1,5 року тому. Керівників, які підписували акт приймання фортифікацій – зняли. Питання – покарають, чи як завжди? Я б давав, як мінімум, державну зраду!

Автор: Костянтин Немічев, засновник спецпідрозділу ГУР МО "Kraken"
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 11:40;

  • Кореспондент Костянтин Немічев, засновник спецпідрозділу ГУР МО "Kraken" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фортифікації. Перша лінія оборони була, але не тієї якості, якої мала бути. Проблема в тому, що її почали будувати за…".