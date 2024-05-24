Украинская книга – это военная цель для россиян — Фурса об ударе по Харькову
Фото: facebook Сергея Фурсы
Россияне направили свою ракету в харьковское издательство, продолжавшее печатать книги на украинском языке даже под угрозой постоянных атак. Украинский язык и украинская книга – это военная цель для россиян. И не говорите потом, что язык не имеет значения…
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- Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: новости Харькова, ракетний удар, типография, Фурса;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 11:24;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне направили свою ракету в харьковское издательство, продолжавшее печатать книги на украинском языке даже под угрозой постоянных атак. Украинский язык…".