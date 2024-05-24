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Українська книга – це військова ціль для росіян – Фурса про удар по Харкову

Події 11:24   24.05.2024
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Українська книга – це військова ціль для росіян – Фурса про удар по Харкову

Росіяни спрямували свою ракету у харківське видавництво, яке продовжувало друкувати книги українською мовою навіть під загрозою постійних атак. Українська мова й українська книга – це військова ціль для росіян. І не кажіть потім, що мова не має значення.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 11:24;

  • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни спрямували свою ракету у харківське видавництво, яке продовжувало друкувати книги українською мовою навіть під загрозою постійних атак. Українська мова…".