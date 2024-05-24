Українська книга – це військова ціль для росіян – Фурса про удар по Харкову
Росіяни спрямували свою ракету у харківське видавництво, яке продовжувало друкувати книги українською мовою навіть під загрозою постійних атак. Українська мова й українська книга – це військова ціль для росіян. І не кажіть потім, що мова не має значення.
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- Категорії: Події, Політика, Сказано, Харків; Теги: новини Харкова, ракетний удар, типография, Фурса;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 11:24;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни спрямували свою ракету у харківське видавництво, яке продовжувало друкувати книги українською мовою навіть під загрозою постійних атак. Українська мова…".