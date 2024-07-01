Дебаты дебатами, а выборы выборами — Чалый о ситуации в США

«Холодный душ» для тех, кто уже «заменил» Джозефа Байдена другим кандидатом от демократов… Материал с данными свежего (сразу после дебатов) опроса Ipsos US, четко показывает, что изменений в настроениях избирателей относительно голосования фактически не произошло… То есть дебаты – дебатами, а выборы – выборами. Тем более что подавляющая часть сторонников того или иного претендента уже определила свою позицию. К тому же Дональд Трамп нуждается в Джозефе Байдене в качестве оппонента и наоборот… И сотни миллионов долл. США уже вложены в кампанию.