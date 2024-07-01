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Дебаты дебатами, а выборы выборами — Чалый о ситуации в США

Мир 11:57   01.07.2024
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
Дебаты дебатами, а выборы выборами — Чалый о ситуации в США Фото: facebook Валерия Чалого

«Холодный душ» для тех, кто уже «заменил» Джозефа Байдена другим кандидатом от демократов… Материал с данными свежего (сразу после дебатов) опроса Ipsos US, четко показывает, что изменений в настроениях избирателей относительно голосования фактически не произошло…  То есть дебаты – дебатами, а выборы – выборами. Тем более что подавляющая часть сторонников того или иного претендента уже определила свою позицию. К тому же Дональд Трамп нуждается в Джозефе Байдене в качестве оппонента и наоборот… И сотни миллионов долл. США уже вложены в кампанию.

Автор: Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 11:57;

  • Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Холодный душ» для тех, кто уже «заменил» Джозефа Байдена другим кандидатом от демократов… Материал с данными свежего (сразу после дебатов)…".