Live
  • Пн 01.07.2024
  • Харків  +31°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.27

Дебати дебатами, а вибори – Чалий про ситуацію в США

Політика 11:57   01.07.2024
Валерій Чалий
експосол України в США
Дебати дебатами, а вибори – Чалий про ситуацію в США

“Холодний душ” для тих, хто вже “замінив” Джозефа Байдена на іншого кандидата від демократів… Матеріал із даними свіжого (зразу після дебатів) опитування Ipsos US, чітко показує, що змін у настроях виборців щодо голосування фактично не відбулося. Тобто дебати – дебатами, а вибори – виборами… До того ж Дональд Трамп потребує Джозефа Байдена як опонента і навпаки… І сотні мільйонів дол. США вже вкладено в кампанію.

Автор: Валерій Чалий, експосол України в США
Популярно
Через удар КАБ по школі на Харківщині виникла пожежа – ДСНС (фото)
Через удар КАБ по школі на Харківщині виникла пожежа – ДСНС (фото)
01.07.2024, 13:14
Лебеді повернулися до Центрального парку Харкова (відео)
Лебеді повернулися до Центрального парку Харкова (відео)
01.07.2024, 12:36
Вночі пішли з дому: у Харкові шукають двох братів-підлітків (прикмети)
Вночі пішли з дому: у Харкові шукають двох братів-підлітків (прикмети)
01.07.2024, 12:07
Два дні РФ обстрілює село на Харківщині: знищені будинки, зникло світло (фото)
Два дні РФ обстрілює село на Харківщині: знищені будинки, зникло світло (фото)
01.07.2024, 11:30
Укриття для котів збудували прикордонники на Харківщині (відео)
Укриття для котів збудували прикордонники на Харківщині (відео)
01.07.2024, 11:00
«Ворог шукатиме нові «точки входу» в Харківську область» – ХОВА про фронт
«Ворог шукатиме нові «точки входу» в Харківську область» – ХОВА про фронт
01.07.2024, 11:13

Новини за темою:

07:50
Будуть “Петріоти” та винищувачі: Зеленський про саміт G7 та угоду зі США
18:18
Оголошуючи пакет допомоги на $225 млн, Байден говорив про захист Харківщини
17:06
Захистити Харківщину: Байден дозволив бити по РФ зброєю США – офіційно
08:34
Байден дозволив вдарити зброєю США по РФ поблизу кордону з Харківщиною – ISW
10:13
Зеленський із Харкова звернувся до Байдена та Сі (відео)

Ви читали новину: «Дебати дебатами, а вибори – Чалий про ситуацію в США»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 11:57;

  • Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Холодний душ” для тих, хто вже “замінив” Джозефа Байдена на іншого кандидата від демократів… Матеріал із даними свіжого (зразу після…".