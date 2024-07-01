Дебати дебатами, а вибори – Чалий про ситуацію в США

“Холодний душ” для тих, хто вже “замінив” Джозефа Байдена на іншого кандидата від демократів… Матеріал із даними свіжого (зразу після дебатів) опитування Ipsos US, чітко показує, що змін у настроях виборців щодо голосування фактично не відбулося. Тобто дебати – дебатами, а вибори – виборами… До того ж Дональд Трамп потребує Джозефа Байдена як опонента і навпаки… І сотні мільйонів дол. США вже вкладено в кампанію.