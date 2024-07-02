Видел такое в 2019 году — Рейтерович о выборах во Франции
Фото: facebook Игоря Рейтеровича
В контексте результатов первого тура парламентских выборов во Франции интересно посмотреть, что предлагают правые («Национальное объединение») делать с экономикой. А там – сюрприз – триумф популизма пополам с прямо-таки детской инфантильностью. Что-то мне это напомнило, видел такое в 2019 году. Вот только в какой стране…
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: выборы, рейтерович, Франция;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 11:25;
Корреспондент Игорь Рейтерович, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В контексте результатов первого тура парламентских выборов во Франции интересно посмотреть, что предлагают правые («Национальное объединение») делать с экономикой. А…".