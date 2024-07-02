Видел такое в 2019 году — Рейтерович о выборах во Франции

В контексте результатов первого тура парламентских выборов во Франции интересно посмотреть, что предлагают правые («Национальное объединение») делать с экономикой. А там – сюрприз – триумф популизма пополам с прямо-таки детской инфантильностью. Что-то мне это напомнило, видел такое в 2019 году. Вот только в какой стране…