Бачив таке у 2019 році – Рейтерович про вибори у Франції
У контексті результатів першого туру парламентських виборів у Франції цікаво подивитися, що пропонують праві (“Національне об’єднання”) робити з економікою. А там – сюрприз – тріумф популізму навпіл з просто таки дитячою інфантильністю. Щось мені це нагадало, бачив таке у 2019 році. От тільки в якій країні…
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: выборы, рейтерович, Франция;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 11:25;
Кореспондент Ігор Рейтерович, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "У контексті результатів першого туру парламентських виборів у Франції цікаво подивитися, що пропонують праві (“Національне об’єднання”) робити з економікою. А…".