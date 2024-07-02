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Бачив таке у 2019 році – Рейтерович про вибори у Франції

Політика 11:25   02.07.2024
Ігор Рейтерович
політолог
Бачив таке у 2019 році – Рейтерович про вибори у Франції

У контексті результатів першого туру парламентських виборів у Франції цікаво подивитися, що пропонують праві (“Національне об’єднання”) робити з економікою. А там – сюрприз – тріумф популізму навпіл з просто таки дитячою інфантильністю. Щось мені це нагадало, бачив таке у 2019 році. От тільки в якій країні…

Автор: Ігор Рейтерович, політолог
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 11:25;

  • Кореспондент Ігор Рейтерович, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "У контексті результатів першого туру парламентських виборів у Франції цікаво подивитися, що пропонують праві (“Національне об’єднання”) робити з економікою. А…".