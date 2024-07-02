Бачив таке у 2019 році – Рейтерович про вибори у Франції

У контексті результатів першого туру парламентських виборів у Франції цікаво подивитися, що пропонують праві (“Національне об’єднання”) робити з економікою. А там – сюрприз – тріумф популізму навпіл з просто таки дитячою інфантильністю. Щось мені це нагадало, бачив таке у 2019 році. От тільки в якій країні…