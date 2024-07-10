Путин хотел быстро оккупировать Харьков — Зеленский
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В Харькове была очень сложная ситуация. Путин хотел очень быстро оккупировать нас. Спасибо за двухпартийную поддержку (в Конгрессе США — Ред.) нашего пакета помощи. Но у нас всегда есть вызовы, что с момента решения до момента, когда прибывает оборудование, проходит много времени. И, конечно, Путин понимал и понимает это… И он хотел использовать эту паузу более полугода в Конгрессе с этим решением и хотел быстро оккупировать Харьков.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 11:31;
Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове была очень сложная ситуация. Путин хотел очень быстро оккупировать нас. Спасибо за двухпартийную поддержку (в Конгрессе США —…".