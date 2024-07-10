Путин хотел быстро оккупировать Харьков — Зеленский

В Харькове была очень сложная ситуация. Путин хотел очень быстро оккупировать нас. Спасибо за двухпартийную поддержку (в Конгрессе США — Ред.) нашего пакета помощи. Но у нас всегда есть вызовы, что с момента решения до момента, когда прибывает оборудование, проходит много времени. И, конечно, Путин понимал и понимает это… И он хотел использовать эту паузу более полугода в Конгрессе с этим решением и хотел быстро оккупировать Харьков.