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Путін хотів швидко окупувати Харків – Зеленський

Події 11:31   10.07.2024
Володимир Зеленський
президент України
Путін хотів швидко окупувати Харків – Зеленський Скриншот

У Харкові була дуже складна ситуація. Путін хотів дуже швидко окупувати нас. Дуже вам дякую за двопартійну підтримку (у Конгресі США – Ред.) пакету допомоги. Але в нас завжди є виклики, що з моменту рішення до моменту, коли прибуває спорядження, проходить багато часу, й звісно Путін розумів і розуміє це… І він хотів використати цю паузу у понад пів року в Конгресі з цим рішенням і хотів швидко окупувати Харків.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 11:31;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові була дуже складна ситуація. Путін хотів дуже швидко окупувати нас. Дуже вам дякую за двопартійну підтримку (у Конгресі…".