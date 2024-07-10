Путін хотів швидко окупувати Харків – Зеленський

У Харкові була дуже складна ситуація. Путін хотів дуже швидко окупувати нас. Дуже вам дякую за двопартійну підтримку (у Конгресі США – Ред.) пакету допомоги. Але в нас завжди є виклики, що з моменту рішення до моменту, коли прибуває спорядження, проходить багато часу, й звісно Путін розумів і розуміє це… І він хотів використати цю паузу у понад пів року в Конгресі з цим рішенням і хотів швидко окупувати Харків.