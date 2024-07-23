Выборы в США изначально были выборами без Байдена — Портников

Проходят не выборы, а плебисциты, главным вопросом которых является, желает ли избиратель видеть Дональда Трампа в Белом доме. Поэтому на самом деле и выборы 2020 года были прежде всего не «выборами Байдена», а «выборами Трампа». И выборы 2024 года являются не выборами Байдена, а выборами – не выборами Трампа. И с этой точки зрения, уже были выборами без Байдена еще до решения действующего президента США.