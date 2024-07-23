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Выборы в США изначально были выборами без Байдена — Портников

Мир 11:31   23.07.2024
Виталий Портников
журналист
Выборы в США изначально были выборами без Байдена — Портников Фото: скриншот

Проходят не выборы, а плебисциты, главным вопросом которых является, желает ли избиратель видеть Дональда Трампа в Белом доме. Поэтому на самом деле и выборы 2020 года были прежде всего не «выборами Байдена», а «выборами Трампа». И выборы 2024 года являются не выборами Байдена, а выборами – не выборами Трампа. И с этой точки зрения, уже были выборами без Байдена еще до решения действующего президента США.

Автор: Виталий Портников, журналист
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 11:31;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проходят не выборы, а плебисциты, главным вопросом которых является, желает ли избиратель видеть Дональда Трампа в Белом доме. Поэтому на…".