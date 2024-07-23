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Вибори в США від початку були виборами без Байдена – Портников

Політика 11:31   23.07.2024
Віталій Портников
журналіст
Вибори в США від початку були виборами без Байдена – Портников

Відбуваються не вибори, а плебісцити, головним питанням яких є, чи бажає виборець бачити Дональда Трампа у Білому домі. Тому насправді й вибори 2020 року були насамперед не “виборами Байдена”, а “виборами Трампа”. І вибори 2024 року є не виборами Байдена, а виборами –– чи не виборами Трампа. І з цієї точки зору вже були виборами без Байдена ще до рішення чинного президента США.

Автор: Віталій Портников, журналіст
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Ви читали новину: «Вибори в США від початку були виборами без Байдена – Портников»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 11:31;

  • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відбуваються не вибори, а плебісцити, головним питанням яких є, чи бажає виборець бачити Дональда Трампа у Білому домі. Тому насправді…".