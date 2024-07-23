Вибори в США від початку були виборами без Байдена – Портников

Відбуваються не вибори, а плебісцити, головним питанням яких є, чи бажає виборець бачити Дональда Трампа у Білому домі. Тому насправді й вибори 2020 року були насамперед не “виборами Байдена”, а “виборами Трампа”. І вибори 2024 року є не виборами Байдена, а виборами –– чи не виборами Трампа. І з цієї точки зору вже були виборами без Байдена ще до рішення чинного президента США.