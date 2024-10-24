Россия в Совбезе ООН противоречит здравому смыслу — Лубинец
Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook
Пребывание России в Совбезе ООН противоречит здравому смыслу. Один из ключевых органов, Совет Безопасности ООН, имеет в своем составе страну, развязавшую самую большую в мире войну со времен Второй мировой! В то же время, мы видим, что в эту же страну на днях прибыл Генсек ООН. Какой сигнал это подает миру? Глубокая обеспокоенность не сможет восстановить справедливый и постоянный мир, когда “за пультом управления” тот, кто стремится уничтожить любой порядок в мире.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: Лубинец, ООН, Россия, Совбез ООН;
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 09:47;
Корреспондент Дмитрий Лубинец, омбудсмен в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пребывание России в Совбезе ООН противоречит здравому смыслу. Один из ключевых органов, Совет Безопасности ООН, имеет в своем составе страну,…".