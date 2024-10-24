Live
  • Чт 24.10.2024
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.27
  • EUR 44.44

Россия в Совбезе ООН противоречит здравому смыслу — Лубинец

Мир 09:47   24.10.2024
Дмитрий Лубинец
омбудсмен
Россия в Совбезе ООН противоречит здравому смыслу — Лубинец Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook

Пребывание России в Совбезе ООН противоречит здравому смыслу. Один из ключевых органов, Совет Безопасности ООН, имеет в своем составе страну, развязавшую самую большую в мире войну со времен Второй мировой! В то же время, мы видим, что в эту же страну на днях прибыл Генсек ООН. Какой сигнал это подает миру? Глубокая обеспокоенность не сможет восстановить справедливый и постоянный мир, когда “за пультом управления” тот, кто стремится уничтожить любой порядок в мире.

Автор: Дмитрий Лубинец, омбудсмен
Популярно
Более 50% врачей харьковских МСЭК получают пенсии — ХАЦ исследовал декларации
Более 50% врачей харьковских МСЭК получают пенсии — ХАЦ исследовал декларации
23.10.2024, 12:50
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
22.10.2024, 11:03
Новости Харькова – главное за 24 октября: как прошла ночь
Новости Харькова – главное за 24 октября: как прошла ночь
24.10.2024, 08:42
Сегодня 24 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 24 октября: какой праздник и день в истории
24.10.2024, 06:00
Синегубов советует жителям Харьковщины сделать свое жилье автономным к зиме
Синегубов советует жителям Харьковщины сделать свое жилье автономным к зиме
23.10.2024, 15:43
В КП «Харьковводоканал» – новый руководитель (фото)
В КП «Харьковводоканал» – новый руководитель (фото)
23.10.2024, 16:22

Новости по теме:

18:48
Провоцировал конфликт — ОТЦК о причинах избиения мужчины военкомом в Харькове
15:19
В Украину из плена РФ вернули 95 защитников (фото, видео)
22:49
На видео издевательств над украинскими военнопленными отреагировал омбудсмен
11:04
Ребенка избили в харьковском областном центре соцподдержки детей — омбудсмен
10:33
Комиссия омбудсмена проверила метрошколу в Харькове. Каковы выводы

Вы читали новость: «Россия в Совбезе ООН противоречит здравому смыслу — Лубинец»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 09:47;

  • Корреспондент Дмитрий Лубинец, омбудсмен в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пребывание России в Совбезе ООН противоречит здравому смыслу. Один из ключевых органов, Совет Безопасности ООН, имеет в своем составе страну,…".