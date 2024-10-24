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Росія в Радбезі ООН суперечить здоровому глузду – Лубінець

Політика 09:47   24.10.2024
Дмитро Лубінець
омбудсмен
Росія в Радбезі ООН суперечить здоровому глузду – Лубінець Фото: Дмитро Лубінець/Фейсбук

Перебування Росії у Радбезі ООН суперечить здоровому глузду. Один із ключових органів, Рада Безпеки ООН, має у своєму складі країну, що розв’язала найбільшу у світі війну з часів Другої світової! Водночас ми бачимо, що до цієї ж країни днями прибув Генсек ООН. Який сигнал це подає для світу? Глибоке занепокоєння не зможе відновити справедливий і сталий мир, коли “за пультом управління” той, хто прагне знищити будь-який порядок у світі.

Автор: Дмитро Лубінець, омбудсмен
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 09:47;

  • Кореспондент Дмитро Лубінець, омбудсмен у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перебування Росії у Радбезі ООН суперечить здоровому глузду. Один із ключових органів, Рада Безпеки ООН, має у своєму складі країну,…".