Росія в Радбезі ООН суперечить здоровому глузду – Лубінець

Перебування Росії у Радбезі ООН суперечить здоровому глузду. Один із ключових органів, Рада Безпеки ООН, має у своєму складі країну, що розв’язала найбільшу у світі війну з часів Другої світової! Водночас ми бачимо, що до цієї ж країни днями прибув Генсек ООН. Який сигнал це подає для світу? Глибоке занепокоєння не зможе відновити справедливий і сталий мир, коли “за пультом управління” той, хто прагне знищити будь-який порядок у світі.