Росія в Радбезі ООН суперечить здоровому глузду – Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець/Фейсбук
Перебування Росії у Радбезі ООН суперечить здоровому глузду. Один із ключових органів, Рада Безпеки ООН, має у своєму складі країну, що розв’язала найбільшу у світі війну з часів Другої світової! Водночас ми бачимо, що до цієї ж країни днями прибув Генсек ООН. Який сигнал це подає для світу? Глибоке занепокоєння не зможе відновити справедливий і сталий мир, коли “за пультом управління” той, хто прагне знищити будь-який порядок у світі.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: Лубинец, ООН, Россия, Совбез ООН;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 09:47;
Кореспондент Дмитро Лубінець, омбудсмен у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перебування Росії у Радбезі ООН суперечить здоровому глузду. Один із ключових органів, Рада Безпеки ООН, має у своєму складі країну,…".