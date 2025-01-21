Путин разрушает Россию, не заключая сделку — Трамп о перемирии в Украине

Зеленский говорит мне, что хочет заключить сделку. Я имею в виду, что он хочет договориться. Я не знаю, Путин хочет или нет. Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. У России будут большие проблемы: посмотрите на их экономику, посмотрите на инфляцию… Я использовал санкции против Ирана. Иран был полностью разорен, когда я уходил с должности. У них не было денег для поддержки ХАМАСа или «Хезболлы» никаких.