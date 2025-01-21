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Путин разрушает Россию, не заключая сделку — Трамп о перемирии в Украине

Мир 09:34   21.01.2025
Дональд Трамп
президент США
Путин разрушает Россию, не заключая сделку — Трамп о перемирии в Украине Фото: The White House

Зеленский говорит мне, что хочет заключить сделку. Я имею в виду, что он хочет договориться. Я не знаю, Путин хочет или нет. Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. У России будут большие проблемы: посмотрите на их экономику, посмотрите на инфляцию… Я использовал санкции против Ирана. Иран был полностью разорен, когда я уходил с должности. У них не было денег для поддержки ХАМАСа или «Хезболлы» никаких.

Автор: Дональд Трамп, президент США
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 09:34;

  • Корреспондент Дональд Трамп, президент США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зеленский говорит мне, что хочет заключить сделку. Я имею в виду, что он хочет договориться. Я не знаю, Путин хочет…".