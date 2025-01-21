Путін руйнує Росію, не укладаючи угоду – Трамп про перемир’я в Україні

Зеленський каже мені, що хоче укласти угоду. Я маю на увазі, що він хоче домовитися. Чи хоче Путін, чи ні, я не знаю. Він повинен укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду. У Росії будуть великі проблеми: подивіться на їхню економіку, подивіться на інфляцію… Я використовував санкції проти Ірану. Іран був повністю розорений, коли я йшов із посади. У них не було грошей для підтримки ХАМАСу чи Хезболли жодних.