Путін руйнує Росію, не укладаючи угоду – Трамп про перемир’я в Україні
Фото: The White House
Зеленський каже мені, що хоче укласти угоду. Я маю на увазі, що він хоче домовитися. Чи хоче Путін, чи ні, я не знаю. Він повинен укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду. У Росії будуть великі проблеми: подивіться на їхню економіку, подивіться на інфляцію… Я використовував санкції проти Ірану. Іран був повністю розорений, коли я йшов із посади. У них не було грошей для підтримки ХАМАСу чи Хезболли жодних.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: війна, путін, Россия, сша, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 09:34;
Кореспондент Дональд Трамп, президент США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зеленський каже мені, що хоче укласти угоду. Я маю на увазі, що він хоче домовитися. Чи хоче Путін, чи ні,…".