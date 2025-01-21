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Путін руйнує Росію, не укладаючи угоду – Трамп про перемир’я в Україні

Політика 09:34   21.01.2025
Дональд Трамп
президент США
Путін руйнує Росію, не укладаючи угоду – Трамп про перемир’я в Україні Фото: The White House

Зеленський каже мені, що хоче укласти угоду. Я маю на увазі, що він хоче домовитися. Чи хоче Путін, чи ні, я не знаю. Він повинен укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду. У Росії будуть великі проблеми: подивіться на їхню економіку, подивіться на інфляцію… Я використовував санкції проти Ірану. Іран був повністю розорений, коли я йшов із посади. У них не було грошей для підтримки ХАМАСу чи Хезболли жодних.

Автор: Дональд Трамп, президент США
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 09:34;

  • Кореспондент Дональд Трамп, президент США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зеленський каже мені, що хоче укласти угоду. Я маю на увазі, що він хоче домовитися. Чи хоче Путін, чи ні,…".