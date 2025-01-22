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Почему дети депутатов не воюют — ответ экс-нардепа — офицера ВСУ

Политика 18:15   22.01.2025
Татьяна Черновол
офицер ВСУ
экс-нардеп
Почему дети депутатов не воюют — ответ экс-нардепа — офицера ВСУ Фото: Татьяна Черновол/Facebook

Ничто меня так не раздражает, как заявочки: «а почему дети депутатов не воюют». Потому что это бред. Министры, депутаты, чиновники и их мужья и дети не будут воевать, потому что народ выбрал во власть не элиту, а антиэлиту… Главный критерий отбора во власть на прошлых выборах был, чтобы личность никогда раньше не была замечена в работе на государство, не была у власти, на Майданах, не брала на себя ответственность за какие-либо процессы в стране… Так что не орите: «Чего они не воюют?» Ибо антиэлита не воюет, она плоть от плоти, кровь от крови такая же, как уклонисты, бегущие через Тису.

Автор: Татьяна Черновол, офицер ВСУ, экс-нардеп
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 18:15;

  • Корреспондент Татьяна Черновол, офицер ВСУ, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ничто меня так не раздражает, как заявочки: «а почему дети депутатов не воюют». Потому что это бред. Министры, депутаты, чиновники…".