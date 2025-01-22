Чому діти депутатів не воюють – відповідь екснардепки – офіцерки ЗСУ

Нічого мене так не дратує, як заявочки: “а чого діти депутатів не воюють”. Бо це маячня. Міністри, депутати, чиновники та їхні чоловіки й діти не будуть воювати, бо народ вибрав у владу не еліту, а антиеліту… Головний критерій добору у владу на минулих виборах був, щоб особа ніколи раніше не була помічена в роботі на державу, не була у владі, на Майданах, не брала на себе відповідальність за жодні процеси у країні… Отож не репетуйте, чого вони не воюють? Бо антиеліта не воює, вона плоть від плоті, кров від крові така ж, як ті ухилянти, що тікають через Тису.