Чому діти депутатів не воюють – відповідь екснардепки – офіцерки ЗСУ
Фото: Тетяна Чорновол/Фейсбук
Нічого мене так не дратує, як заявочки: “а чого діти депутатів не воюють”. Бо це маячня. Міністри, депутати, чиновники та їхні чоловіки й діти не будуть воювати, бо народ вибрав у владу не еліту, а антиеліту… Головний критерій добору у владу на минулих виборах був, щоб особа ніколи раніше не була помічена в роботі на державу, не була у владі, на Майданах, не брала на себе відповідальність за жодні процеси у країні… Отож не репетуйте, чого вони не воюють? Бо антиеліта не воює, вона плоть від плоті, кров від крові така ж, як ті ухилянти, що тікають через Тису.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: війна, выборы, депутаты, ЗСУ, черновол;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 18:15;
Кореспондент Тетяна Чорновол, офіцерка ЗСУ, екснардепка у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нічого мене так не дратує, як заявочки: “а чого діти депутатів не воюють”. Бо це маячня. Міністри, депутати, чиновники та…".