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Ни одно существо в Вашингтоне не может открывать рот на Зеленского — Филатов

Политика 09:41   19.02.2025
Борис Филатов
мэр Днепра
Ни одно существо в Вашингтоне не может открывать рот на Зеленского — Филатов Фото: пресс-служба Днепровского горсовета

Нам может нравиться Зеленский, а может и не нравиться. Мы можем ругать его, а можем хвалить. Мы можем осуждать его поступки, а можем им аплодировать. Потому что он – НАШ Президент. Такой, какой есть. Нет разницы – плохой он или нет. И ни одно лживое существо ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни где бы то ни было, не имеет права открывать на него свой рот.

Автор: Борис Филатов, мэр Днепра
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 09:41;

  • Корреспондент Борис Филатов, мэр Днепра в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нам может нравиться Зеленский, а может и не нравиться. Мы можем ругать его, а можем хвалить. Мы можем осуждать его…".