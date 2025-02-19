Ни одно существо в Вашингтоне не может открывать рот на Зеленского — Филатов
Фото: пресс-служба Днепровского горсовета
Нам может нравиться Зеленский, а может и не нравиться. Мы можем ругать его, а можем хвалить. Мы можем осуждать его поступки, а можем им аплодировать. Потому что он – НАШ Президент. Такой, какой есть. Нет разницы – плохой он или нет. И ни одно лживое существо ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни где бы то ни было, не имеет права открывать на него свой рот.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Зеленский, президент, Трамп, филатов;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 09:41;
Корреспондент Борис Филатов, мэр Днепра в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нам может нравиться Зеленский, а может и не нравиться. Мы можем ругать его, а можем хвалить. Мы можем осуждать его…".