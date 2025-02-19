Ни одно существо в Вашингтоне не может открывать рот на Зеленского — Филатов

Нам может нравиться Зеленский, а может и не нравиться. Мы можем ругать его, а можем хвалить. Мы можем осуждать его поступки, а можем им аплодировать. Потому что он – НАШ Президент. Такой, какой есть. Нет разницы – плохой он или нет. И ни одно лживое существо ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни где бы то ни было, не имеет права открывать на него свой рот.