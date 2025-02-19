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Жодна істота у Вашингтоні не може відкривати рота на Зеленського – Філатов

Політика 09:41   19.02.2025
Борис Філатов
мер Дніпра
Жодна істота у Вашингтоні не може відкривати рота на Зеленського – Філатов Фото: пресслужба Дніпровської міської ради

Нам може подобатися Зеленський, а може і не подобатися. Ми можемо лаяти його, а можемо хвалити. Ми можемо засуджувати його вчинки, а можемо їм аплодувати. Бо він – НАШ Президент. Такий, який є. Немає різниці – поганий він чи ні. І жодна брехлива істота ані в Москві, ані у Вашингтоні, ані будь-де, не має права відкривати на нього свого рота.

Автор: Борис Філатов, мер Дніпра
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 09:41;

  • Кореспондент Борис Філатов, мер Дніпра у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нам може подобатися Зеленський, а може і не подобатися. Ми можемо лаяти його, а можемо хвалити. Ми можемо засуджувати його…".