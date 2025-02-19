Жодна істота у Вашингтоні не може відкривати рота на Зеленського – Філатов

Нам може подобатися Зеленський, а може і не подобатися. Ми можемо лаяти його, а можемо хвалити. Ми можемо засуджувати його вчинки, а можемо їм аплодувати. Бо він – НАШ Президент. Такий, який є. Немає різниці – поганий він чи ні. І жодна брехлива істота ані в Москві, ані у Вашингтоні, ані будь-де, не має права відкривати на нього свого рота.