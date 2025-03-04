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Все, что мы можем сделать, — доказать, что менее пригодны к давлению — Пекар

Мир 15:54   04.03.2025
Валерий Пекар
преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
Все, что мы можем сделать, — доказать, что менее пригодны к давлению — Пекар Фото: ГС «ОПОРА»/Facebook

Следующие несколько недель будет мощная информационная атака на Украину со стороны США. Мы узнаем, что… Украину создали вместе австрийский генштаб и USAID. (И во всем этом виноват Байден)… Выглядит, что нас все предали, потому что Америка открыто перешла на сторону врага, а Европа не просыпается. Это часть мирного плана Трампа. Ему нужно немедленно завершить войну, а Путин не готов к переговорам – он готов только принять украинскую капитуляцию… В таких условиях все давление пойдет на того, кто выглядит более пригодным для давления, то есть на нас с вами… Все, что мы можем сделать, доказать, что мы не более, а менее пригодны к давлению.

Автор: Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 15:54;

  • Корреспондент Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следующие несколько недель будет мощная информационная атака на Украину со стороны США. Мы узнаем, что… Украину создали вместе австрийский генштаб…".