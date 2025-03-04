Усе, що ми можемо зробити, – довести, що менш придатні до тиску – Пекар

Наступні кілька тижнів буде потужна інформаційна атака на Україну з боку США. Ми дізнаємося, що… Україну створили разом австрійський генштаб та USAID. (І в усьому цьому винен Байден)… Виглядатиме, що нас всі зрадили, бо Америка відкрито перейшла на бік ворога, а Європа не прокидається. Це частина мирного плану Трампа. Йому треба негайно завершити війну, а Путін не готовий до переговорів – він готовий лише прийняти українську капітуляцію… У таких умовах весь тиск піде на того, хто виглядає більш придатним для тиску, тобто на нас із вами… Все, що ми можемо зробити, – довести, що ми не більш, а менш придатні до тиску.