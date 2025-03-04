Live
  • Вт 04.03.2025
  • Харків  +3°С
  • USD 41.59
  • EUR 43.54

Усе, що ми можемо зробити, – довести, що менш придатні до тиску – Пекар

Політика 15:54   04.03.2025
Валерій Пекар
викладач Києво-Могилянської бізнес-школи
Усе, що ми можемо зробити, – довести, що менш придатні до тиску – Пекар Фото: ГМ “ОПОРА”/Фейсбук

Наступні кілька тижнів буде потужна інформаційна атака на Україну з боку США. Ми дізнаємося, що… Україну створили разом австрійський генштаб та USAID. (І в усьому цьому винен Байден)… Виглядатиме, що нас всі зрадили, бо Америка відкрито перейшла на бік ворога, а Європа не прокидається. Це частина мирного плану Трампа. Йому треба негайно завершити війну, а Путін не готовий до переговорів – він готовий лише прийняти українську капітуляцію… У таких умовах весь тиск піде на того, хто виглядає більш придатним для тиску, тобто на нас із вами… Все, що ми можемо зробити, – довести, що ми не більш, а менш придатні до тиску.

Автор: Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи
Популярно
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
04.03.2025, 12:06
Де атакували окупанти впродовж дня на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00
Де атакували окупанти впродовж дня на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00
04.03.2025, 16:49
Три авіабомби скинули росіяни на Козачу Лопань: поранений та руйнування
Три авіабомби скинули росіяни на Козачу Лопань: поранений та руйнування
04.03.2025, 16:24
Новини Харкова — головне за 4 березня: замінили прапор, зростає захворюваність
Новини Харкова — головне за 4 березня: замінили прапор, зростає захворюваність
04.03.2025, 16:52
Проблеми з водою в середу будуть в одному з районів Харкова: адреси
Проблеми з водою в середу будуть в одному з районів Харкова: адреси
04.03.2025, 16:15
Звільнили головну архітекторку Харкова – ХАЦ
Звільнили головну архітекторку Харкова – ХАЦ
04.03.2025, 15:14

Новини за темою:

15:54
Усе, що ми можемо зробити, – довести, що менш придатні до тиску – Пекар

Ви читали новину: «Усе, що ми можемо зробити, – довести, що менш придатні до тиску – Пекар»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 15:54;

  • Кореспондент Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступні кілька тижнів буде потужна інформаційна атака на Україну з боку США. Ми дізнаємося, що… Україну створили разом австрійський генштаб…".