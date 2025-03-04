Усе, що ми можемо зробити, – довести, що менш придатні до тиску – Пекар
Фото: ГМ “ОПОРА”/Фейсбук
Наступні кілька тижнів буде потужна інформаційна атака на Україну з боку США. Ми дізнаємося, що… Україну створили разом австрійський генштаб та USAID. (І в усьому цьому винен Байден)… Виглядатиме, що нас всі зрадили, бо Америка відкрито перейшла на бік ворога, а Європа не прокидається. Це частина мирного плану Трампа. Йому треба негайно завершити війну, а Путін не готовий до переговорів – він готовий лише прийняти українську капітуляцію… У таких умовах весь тиск піде на того, хто виглядає більш придатним для тиску, тобто на нас із вами… Все, що ми можемо зробити, – довести, що ми не більш, а менш придатні до тиску.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: давление, переговоры, сша, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 15:54;
Кореспондент Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступні кілька тижнів буде потужна інформаційна атака на Україну з боку США. Ми дізнаємося, що… Україну створили разом австрійський генштаб…".