Центр силы в мире, который заявит о защите слабых, сплотит страны — Чалый
Фото: facebook Валерия Чалого
Тот центр силы в мире, который заявит о защите более слабых — сплотит вокруг себя еще больше стран. Таким центром силы может стать Китай. Могла бы объединенная Европа, но… к сожалению. Конкурировать с Китаем будет коалиция во главе с США, лидерство которых может ослабнуть в последующие годы, но в среднесрочной перспективе все же альтернативы пока не видно. Хотя надежда на европейское лидерство еще остается.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: Китай, коалиция, сша, чалый;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Центр силы в мире, который заявит о защите слабых, сплотит страны — Чалый»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 10:43;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тот центр силы в мире, который заявит о защите более слабых — сплотит вокруг себя еще больше стран. Таким центром…".