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Центр силы в мире, который заявит о защите слабых, сплотит страны — Чалый

Мир 10:43   10.03.2025
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
Центр силы в мире, который заявит о защите слабых, сплотит страны — Чалый Фото: facebook Валерия Чалого

Тот центр силы в мире, который заявит о защите более слабых — сплотит вокруг себя еще больше стран. Таким центром силы может стать Китай. Могла бы объединенная Европа, но… к сожалению. Конкурировать с Китаем будет коалиция во главе с США, лидерство которых может ослабнуть в последующие годы, но в среднесрочной перспективе все же альтернативы пока не видно. Хотя надежда на европейское лидерство еще остается.

Автор: Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 10:43;

  • Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тот центр силы в мире, который заявит о защите более слабых — сплотит вокруг себя еще больше стран. Таким центром…".