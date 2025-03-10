Центр силы в мире, который заявит о защите слабых, сплотит страны — Чалый

Тот центр силы в мире, который заявит о защите более слабых — сплотит вокруг себя еще больше стран. Таким центром силы может стать Китай. Могла бы объединенная Европа, но… к сожалению. Конкурировать с Китаем будет коалиция во главе с США, лидерство которых может ослабнуть в последующие годы, но в среднесрочной перспективе все же альтернативы пока не видно. Хотя надежда на европейское лидерство еще остается.