Центр сили у світі, який заявить про захист слабких, згуртує країни – Чалий

Той центр сили у світі, який заявить зараз про захист слабших — згуртує навколо себе ще більше країн. Таким центром сили може стати Китай. Могла б обʼєднана Європа, але… на жаль. Конкурувати Китаю буде коаліція на чолі зі США, лідерство яких може ослабнути наступними роками, але в середньостроковій перспективі все ж таки альтернативи поки не видно. Хоча надія на європейське лідерство ще залишається.