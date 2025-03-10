Центр сили у світі, який заявить про захист слабких, згуртує країни – Чалий
Той центр сили у світі, який заявить зараз про захист слабших — згуртує навколо себе ще більше країн. Таким центром сили може стати Китай. Могла б обʼєднана Європа, але… на жаль. Конкурувати Китаю буде коаліція на чолі зі США, лідерство яких може ослабнути наступними роками, але в середньостроковій перспективі все ж таки альтернативи поки не видно. Хоча надія на європейське лідерство ще залишається.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: Китай, коалиция, сша, чалый;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 10:43;
Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Той центр сили у світі, який заявить зараз про захист слабших — згуртує навколо себе ще більше країн. Таким центром…".