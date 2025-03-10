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Центр сили у світі, який заявить про захист слабких, згуртує країни – Чалий

Політика 10:43   10.03.2025
Валерій Чалий
експосол України в США
Центр сили у світі, який заявить про захист слабких, згуртує країни – Чалий

Той центр сили у світі, який заявить зараз про захист слабших — згуртує навколо себе ще більше країн. Таким центром сили може стати Китай.  Могла б обʼєднана Європа, але… на жаль. Конкурувати Китаю буде коаліція на чолі зі США, лідерство яких може ослабнути наступними роками, але в середньостроковій перспективі все ж таки альтернативи поки не видно. Хоча надія на європейське лідерство ще залишається.

Автор: Валерій Чалий, експосол України в США
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 10:43;

  • Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Той центр сили у світі, який заявить зараз про захист слабших — згуртує навколо себе ще більше країн. Таким центром…".