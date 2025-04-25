Чтобы люди начали влиять на власть — Чумак о цели активных обстрелов Харькова

Это повторение прошлогодней стратегии, которая заключалась в том, что россияне пытались уничтожить достаточно известные, знаковые предприятия для Харькова… Для чего это делалось? Чтобы создать у харьковчан тревожность. Чтобы люди начали влиять на власть, на местную власть относительно прекращения боевых действий. Сейчас это сделано намеренно — в период, когда идут активные разговоры о мирных переговорах, о мирных инициативах между Трампом и Путиным.