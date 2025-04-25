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Чтобы люди начали влиять на власть — Чумак о цели активных обстрелов Харькова

Мир 08:06   25.04.2025
Александр Чумак
президент Ассоциации частных работодателей
Чтобы люди начали влиять на власть — Чумак о цели активных обстрелов Харькова

Это повторение прошлогодней стратегии, которая заключалась в том, что россияне пытались уничтожить достаточно известные, знаковые предприятия для Харькова… Для чего это делалось? Чтобы создать у харьковчан тревожность. Чтобы люди начали влиять на власть, на местную власть относительно прекращения боевых действий. Сейчас это сделано намеренно — в период, когда идут активные разговоры о мирных переговорах, о мирных инициативах между Трампом и Путиным.

Автор: Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей
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Чтобы люди начали влиять на власть — Чумак о цели активных обстрелов Харькова
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 08:06;

  • Корреспондент Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это повторение прошлогодней стратегии, которая заключалась в том, что россияне пытались уничтожить достаточно известные, знаковые предприятия для Харькова… Для чего…".