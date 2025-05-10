Попытка выдвинуть условия говорит о намерении затянуть войну — Зеленский
Фото: пресс-служба ОПУ
Мы договорились, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от России. Мы знаем, что нас поддерживают в США. Безусловное прекращение огня означает – без всяких условий. Попытка выдвинуть любые условия свидетельствует о намерении затянуть войну и сорвать дипломатию. Прекращение огня должно быть всеобъемлющим в воздухе, море и суше.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Зеленский, мир, переговоры, прекращение огня;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 15:48;
Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы договорились, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы вместе…".