Антикоррупционная инфраструктура Украины будет фактически уничтожена — нардеп

Ожидалось, что вчерашние обыски с применением физического насилия и подозрения сотрудникам НАБУ стали фоном для полноценной атаки на НАБУ и САП. В законопроект №12414 (идет на второе чтение) только что добавили правки, которые делают САП декоративным институтом и предусматривают полную зависимость деятельности НАБУ и САП от воли Генерального прокурора. В случае голосования за эти изменения, антикоррупционная инфраструктура Украины будет фактически уничтожена. Последствия принятия этого законопроекта для государства считаю катастрофическими. Иронично, что законопроект №12414 был зарегистрирован 16 января 2025 года.