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Антикоррупционная инфраструктура Украины будет фактически уничтожена — нардеп

Политика 13:43   22.07.2025
Анастасия Радина
нардеп
фракция "Слуга народа"
Антикоррупционная инфраструктура Украины будет фактически уничтожена — нардеп Фото: Анастасия Радина/Facebook

Ожидалось, что вчерашние обыски с применением физического насилия и подозрения сотрудникам НАБУ стали фоном для полноценной атаки на НАБУ и САП. В законопроект №12414 (идет на второе чтение) только что добавили правки, которые делают САП декоративным институтом и предусматривают полную зависимость деятельности НАБУ и САП от воли Генерального прокурора. В случае голосования за эти изменения, антикоррупционная инфраструктура Украины будет фактически уничтожена. Последствия принятия этого законопроекта для государства считаю катастрофическими. Иронично, что законопроект №12414 был зарегистрирован 16 января 2025 года.

Автор: Анастасия Радина, нардеп, фракция "Слуга народа"
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 13:43;

  • Корреспондент Анастасия Радина, нардеп, фракция "Слуга народа" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ожидалось, что вчерашние обыски с применением физического насилия и подозрения сотрудникам НАБУ стали фоном для полноценной атаки на НАБУ и…".