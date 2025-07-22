Антикоррупционная инфраструктура Украины будет фактически уничтожена — нардеп
Фото: Анастасия Радина/Facebook
Ожидалось, что вчерашние обыски с применением физического насилия и подозрения сотрудникам НАБУ стали фоном для полноценной атаки на НАБУ и САП. В законопроект №12414 (идет на второе чтение) только что добавили правки, которые делают САП декоративным институтом и предусматривают полную зависимость деятельности НАБУ и САП от воли Генерального прокурора. В случае голосования за эти изменения, антикоррупционная инфраструктура Украины будет фактически уничтожена. Последствия принятия этого законопроекта для государства считаю катастрофическими. Иронично, что законопроект №12414 был зарегистрирован 16 января 2025 года.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: голосование, законопроект, НАБУ, нардеп, сап;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 13:43;
Корреспондент Анастасия Радина, нардеп, фракция "Слуга народа" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ожидалось, что вчерашние обыски с применением физического насилия и подозрения сотрудникам НАБУ стали фоном для полноценной атаки на НАБУ и…".