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Решения по НАБУ и САП могут ударить по уровню доверия к Зеленскому — Фесенко

Политика 23:52   22.07.2025
Владимир Фесенко
политолог
Решения по НАБУ и САП могут ударить по уровню доверия к Зеленскому — Фесенко

Как это ни парадоксально, но проблемы возникнут и для президента Зеленского. Решения относительно полномочий НАБУ и САП, и обострение политических конфликтов вокруг темы борьбы с коррупцией могут ударить по уровню доверия к президенту Зеленскому и по его электоральным перспективам, а во внешнеполитическом плане усложнить отношения с некоторыми нашими международными партнерами. Системного и долгосрочного негатива от удара по НАБУ и САП может быть гораздо больше, чем каких-либо ситуативных выгод для президентской команды.

Автор: Владимир Фесенко, политолог
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 23:52;

  • Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как это ни парадоксально, но проблемы возникнут и для президента Зеленского. Решения относительно полномочий НАБУ и САП, и обострение политических…".