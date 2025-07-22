Решения по НАБУ и САП могут ударить по уровню доверия к Зеленскому — Фесенко

Как это ни парадоксально, но проблемы возникнут и для президента Зеленского. Решения относительно полномочий НАБУ и САП, и обострение политических конфликтов вокруг темы борьбы с коррупцией могут ударить по уровню доверия к президенту Зеленскому и по его электоральным перспективам, а во внешнеполитическом плане усложнить отношения с некоторыми нашими международными партнерами. Системного и долгосрочного негатива от удара по НАБУ и САП может быть гораздо больше, чем каких-либо ситуативных выгод для президентской команды.