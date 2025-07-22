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Рішення по НАБУ та САП можуть вдарити по рівню довіри до Зеленського – Фесенко

Політика 23:52   22.07.2025
Володимир Фесенко
політолог
Рішення по НАБУ та САП можуть вдарити по рівню довіри до Зеленського – Фесенко

Як це не парадоксально, але проблеми виникнуть і для президента Зеленського. Рішення щодо повноважень НАБУ і САП, і загострення політичних конфліктів навколо теми боротьби з корупцією, можуть вдарити по рівню довіри до президента Зеленського і по його електоральних перспективах, а в зовнішньополітичному плані ускладнити стосунки з деякими нашими міжнародними партнерами. Системного і довгострокового негативу від удару по НАБУ і САП може бути набагато більше, ніж якихось ситуативних зисків для президентської команди.

Автор: Володимир Фесенко, політолог
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Ви читали новину: «Рішення по НАБУ та САП можуть вдарити по рівню довіри до Зеленського – Фесенко»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 23:52;

  • Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як це не парадоксально, але проблеми виникнуть і для президента Зеленського. Рішення щодо повноважень НАБУ і САП, і загострення політичних…".