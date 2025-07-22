Рішення по НАБУ та САП можуть вдарити по рівню довіри до Зеленського – Фесенко

Як це не парадоксально, але проблеми виникнуть і для президента Зеленського. Рішення щодо повноважень НАБУ і САП, і загострення політичних конфліктів навколо теми боротьби з корупцією, можуть вдарити по рівню довіри до президента Зеленського і по його електоральних перспективах, а в зовнішньополітичному плані ускладнити стосунки з деякими нашими міжнародними партнерами. Системного і довгострокового негативу від удару по НАБУ і САП може бути набагато більше, ніж якихось ситуативних зисків для президентської команди.