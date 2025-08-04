Украина уже провалила большое количество индикаторов ЕС — Пекар

Несмотря на положительное завершение истории с независимостью НАБУ и САП, наша страна пока не выбралась окончательно из того политического кризиса, в который начала сползать. Ведь Украина уже провалила большое количество индикаторов ЕС, МВФ и Всемирного банка. А поскольку темп внедрения необходимых изменений снизился, еще больше индикаторов могут быть провалены в следующие кварталы. Это приведет к потере необходимого финансирования, что может запустить полноценный экономический кризис — ведь мы живем без гиперинфляции и продуктовых талонов во время войны исключительно за счет постоянной титанической финансовой поддержки западных партнеров.