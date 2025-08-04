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Украина уже провалила большое количество индикаторов ЕС — Пекар

Мир 15:03   04.08.2025
Валерий Пекар
преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
Украина уже провалила большое количество индикаторов ЕС — Пекар Фото: ГС «ОПОРА»/Facebook

Несмотря на положительное завершение истории с независимостью НАБУ и САП, наша страна пока не выбралась окончательно из того политического кризиса, в который начала сползать. Ведь Украина уже провалила большое количество индикаторов ЕС, МВФ и Всемирного банка. А поскольку темп внедрения необходимых изменений снизился, еще больше индикаторов могут быть провалены в следующие кварталы. Это приведет к потере необходимого финансирования, что может запустить полноценный экономический кризис — ведь мы живем без гиперинфляции и продуктовых талонов во время войны исключительно за счет постоянной титанической финансовой поддержки западных партнеров.

Автор: Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
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  • Корреспондент Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на положительное завершение истории с независимостью НАБУ и САП, наша страна пока не выбралась окончательно из того политического кризиса,…".