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Україна вже провалила велику кількість індикаторів ЄС – Пекар

Політика 15:03   04.08.2025
Валерій Пекар
викладач Києво-Могилянської бізнес-школи
Україна вже провалила велику кількість індикаторів ЄС – Пекар Фото: ГМ “ОПОРА”/Фейсбук

Попри начебто позитивне завершення історії з незалежністю НАБУ і САП, наша країна поки що не вибралася остаточно з тієї політичної кризи, в яку почала сповзати. Адже Україна вже провалила значну кількість індикаторів ЄС, МВФ та Світового банку. А оскільки темп запровадження необхідних змін знизився, ще більше індикаторів може бути провалено в наступні квартали. Це призведе до втрати необхідного фінансування, що може запустити повноцінну економічну кризу — адже ми живемо без гіперінфляції та продуктових талонів під час великої війни виключно за рахунок постійної титанічної фінансової підтримки західних партнерів.

Автор: Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 15:03;

  • Кореспондент Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри начебто позитивне завершення історії з незалежністю НАБУ і САП, наша країна поки що не вибралася остаточно з тієї політичної…".