Прекращение воздушных ударов нам куда больше невыгодно, чем РФ — Коваленко
Прекращение воздушных ударов нам куда больше невыгодно, чем россии… В то время как РОВ терроризирует мирное население Украины, украинские дроны методично терроризируют российские предприятия ВПК, порою уникальные, единственные в своем роде на территории рф, истощая ее и создавая кризисные ситуации по отдельно взятым отраслям. Чувствуете разницу и почему на россии, хотят чтобы удары хотя бы на время приостановились? Восстановить поврежденные объекты, подтянуть ПВО, обеспечить прикрытие нетрадиционными средствами защиты и… И накопить средства террора… В какой-то момент РОВ вернутся к террору, и тогда у них в наличии только накопленных дронов будут тысячи, а новых пусковых площадок не менее полусотни, которые спокойно будут строиться, без опаски ударов на упреждение.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: воздушное пространство, коваленко, перемирие, ракетные удары, энергетика;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Прекращение воздушных ударов нам куда больше невыгодно, чем РФ — Коваленко», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 января 2026 в 12:57;