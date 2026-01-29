Live

Прекращение воздушных ударов нам куда больше невыгодно, чем РФ — Коваленко

Мир 12:57   29.01.2026
Александр Коваленко
аналитик группы "Информационное сопротивление"
Прекращение воздушных ударов нам куда больше невыгодно, чем РФ — Коваленко

Прекращение воздушных ударов нам куда больше невыгодно, чем россии… В то время как РОВ терроризирует мирное население Украины, украинские дроны методично терроризируют российские предприятия ВПК, порою уникальные, единственные в своем роде на территории рф, истощая ее и создавая кризисные ситуации по отдельно взятым отраслям. Чувствуете разницу и почему на россии, хотят чтобы удары хотя бы на время приостановились? Восстановить поврежденные объекты, подтянуть ПВО, обеспечить прикрытие нетрадиционными средствами защиты и…  И накопить средства террора… В какой-то момент РОВ вернутся к террору, и тогда у них в наличии только накопленных дронов будут тысячи, а новых пусковых площадок не менее полусотни, которые спокойно будут строиться, без опаски ударов на упреждение.

Автор: Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление"
Популярно
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
28.01.2026, 11:30
Новости Харькова — главное 29 января: ситуация на фронте, пострадавшие
Новости Харькова — главное 29 января: ситуация на фронте, пострадавшие
29.01.2026, 11:49
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – данные энергетиков
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – данные энергетиков
29.01.2026, 07:35
Харьковский сурок Тимка, предрекающий весну, вновь даст прогноз дистанционно
Харьковский сурок Тимка, предрекающий весну, вновь даст прогноз дистанционно
28.01.2026, 20:09
Могут пожертвовать тремя направлениями: РФ хочет взяться за Купянск – Машовец
Могут пожертвовать тремя направлениями: РФ хочет взяться за Купянск – Машовец
29.01.2026, 09:30
Гололед в Харькове: хватает ли техники и работников, сообщил Терехов (видео)
Гололед в Харькове: хватает ли техники и работников, сообщил Терехов (видео)
29.01.2026, 12:29

Новости по теме:

21.08.2022
РФ закрывает участки воздушного пространства в Белгородской и еще двух областях
21.03.2022
Российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство Польши
27.02.2022
ЕС полностью закрывает воздушное пространство для России – глава Еврокомиссии


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Прекращение воздушных ударов нам куда больше невыгодно, чем РФ — Коваленко», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 января 2026 в 12:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прекращение воздушных ударов нам куда больше невыгодно, чем россии… В то время как РОВ терроризирует мирное население Украины, украинские дроны…".