Прекращение воздушных ударов нам куда больше невыгодно, чем РФ — Коваленко

Прекращение воздушных ударов нам куда больше невыгодно, чем россии… В то время как РОВ терроризирует мирное население Украины, украинские дроны методично терроризируют российские предприятия ВПК, порою уникальные, единственные в своем роде на территории рф, истощая ее и создавая кризисные ситуации по отдельно взятым отраслям. Чувствуете разницу и почему на россии, хотят чтобы удары хотя бы на время приостановились? Восстановить поврежденные объекты, подтянуть ПВО, обеспечить прикрытие нетрадиционными средствами защиты и… И накопить средства террора… В какой-то момент РОВ вернутся к террору, и тогда у них в наличии только накопленных дронов будут тысячи, а новых пусковых площадок не менее полусотни, которые спокойно будут строиться, без опаски ударов на упреждение.